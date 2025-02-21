“Времени на подготовку просто не хватило”. Ига Швёнтек вновь раскритиковала календарь WTA после поражения от Андреевой в Дубае

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек, после поражения от Мирры Андреевой в четвертьфинале турнира в Дубае, вновь раскритиковала сложный календарь WTA-тура



“Мы не сможем сохранять стабильность на протяжении многих лет, играя неделю за неделей. К тому же сейчас не так, как раньше, когда игроки, находящиеся за пределами топ-20 просто проигрывали с разгромным счётом. Теперь любой может выиграть такие турниры. Такое ощущение уже пару лет. Но я уверена, что календарь нам точно не помогает. Снова и снова нам приходится менять континенты, покрытия, мячи. Да, это непросто. Я не удивлена”, – сказала польская теннисистка.

Ига Швёнтек выиграла свой последний титул на Ролан Гаррос-2024. Полька рассказала, что ее подготовка к серии турниров WTA 1000 в Дохе и Дубае отличалась от предыдущих сезонов.

“Настрой у меня был примерно такой же, как и в предыдущие годы, я бы сказала. Но подготовка, безусловно, отличалась. В предыдущие годы я выбывала на Australian Open на ранних стадиях, так что у меня было время подготовиться и поработать над собой. В этом году такой возможности не оказалось.

Честно говоря, я обычно не столь прямолинейна, но своё выступление на этот раз я бы объяснила недостатком тренировок – времени на подготовку просто не хватило”.

Напомним, что Ига Швёнтек на прошлой неделе дошла до полуфинала на турнире в Дохе, где проиграла Елене Остапенко и впервые за четыре года не смогла завоевать титул в Катаре. В Дубае полька в прошлом году сыграла в полуфинале.

Также отметим, что на соревнованиях в Дубае дойти до полуфинала не удалось ни одной теннисистке из топ-5 посева.

btu.org.ua