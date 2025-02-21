Пакьяо дал важный совет Кроуфорду перед боем с Канело

Getty Images/Global Images Ukraine. Мэнни Пакьяо

Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо высказался о предстоящем бое между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканским боксером Саулем Альваресом.

«Парень, это нелегко. Непросто подняться в более тяжелые весовые категории», – сказал Пакьяо.

Кроуфорд выступает в первом среднем весе, а Канело на две категории выше – во втором среднем.

Альварес подписал контракт с Турки на четыре боя. Его мегафайт с Теренсом Кроуфордом еще в силе, бой пройдет в сентябре 2025. А с Джейком Полом Канело в 2025 году уже не подерется.

sport.ua