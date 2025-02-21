Фернандо Алонсо: У нас может быть только одна цель

Фернандо Алонсо считает, что теперь у Aston Martin есть все слагаемые будущих успехов, осталось собрать их воедино…

Фернандо Алонсо: «Если вы хотите доминировать, все должно быть отлажено, вы должны собрать на нужных местах все нужные составляющие. Но даже в этом случае нет никаких гарантий — и никаких прогнозов относительно того, что произойдет в 2026-м.

Важно убедиться, что есть все нужные инструменты: оборудованные цеха, нужные люди, приверженность делу, партнеры, разделяющие ваше видение и нацеленность на победу. У нас в этом плане всё складывается хорошо.

В 2026-м с нами будет Honda, у нас есть Aramco, есть оборудованная база и люди, в том числе новые, а также существующий персонал – очень талантливые и нацеленные на успех специалисты. Мы добавили все слагаемые, которых не хватало два, пять или семь лет назад.

Если вы спросите меня, был ли у нас шанс доминировать в спорте без инфраструктуры и хорошей базы, я бы ответил, что шансов мало, как и без новой аэродинамической трубы. Но теперь всё это есть и мы хотим реализовать своё стремление к успеху. Лоуренс Стролл считает и подтверждает своими инвестициями, что у нас может быть только одна цель – вывести Aston Martin на первое место».

Источник