Главный тренер Ромы раскритиковал свою команду, несмотря на выход в 1/8 финала Лиги Европы

В интервью после победы над "Порту" 3:2, которая вывела "Рому" в 1/8 финала Лиги Европы, Клаудио Раньери признал, что команда должна быть благодарна Пауло Дибале за победу. Тренер также раскритиковал свою команду.

"Иметь Дибалу в своем арсенале – это очень важно, ведь он не только фантастический футболист, но и лидер: заряжает команду, говорит мало, но всегда точно и в нужный момент. Именно благодаря ему мы смогли вернуться в игру.

Но я не заходил в раздевалку, иначе бы сегодня просто сошел с ума. Я уже теряю рассудок, когда мы пропускаем один гол, а тут – два. Когда я вижу, что все идут в атаку… Я кричал им: "Оставайтесь на месте, куда вы бежите?". Они были в отчаянии, пытались отыграться, что-то сделать. Я говорил: "Спокойно, если будет шанс забить еще – забьем. Но нельзя рисковать и получать гол в ответ". И мы таки его получили.

Я очень доволен, но нам нужно прогрессировать. Это знают даже стены всех европейских стадионов, не только нашего: мы постоянно пропускаем голы на контратаках. Так зачем же мы сами создаем такие ситуации? Ведем 3:1 – зачем так рисковать? Это недопустимо.

Я поздравляю команду. Но не хочу долго говорить, потому что если не сказал это в раздевалке, то не буду говорить вам – это было бы неправильно", – сказал Раньери.