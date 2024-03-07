Джордан: В Red Bull стараются, чтобы в Honda были довольны

На первом этапе сезона Юки Цунода доставил Visa RB не самые приятные переживания, когда по ходу гонки препирался по радио с инженером, не желая пропускать вперёд Даниэля Риккардо, а затем, уже после финиша, на круге возвращения в боксы едва не спровоцировал аварию, в которой могли пострадать обе машины команды.

Эдди Джордан, основатель и бывший руководитель команды Jordan, в своё время тоже имел дело с компанией Honda, поставлявшей ему двигатели, и уверен, что Цунода остаётся в Visa RB по той же самой причине, по которой Эдди пришлось расстаться с Хайнцем-Харальдом Френценом, чьё место в 2002 году занял Такума Сато.

«Цунода до сих пор остаётся в команде, потому что Toro Rosso или Visa RB, называйте, как хотите, входит в семью Red Bull, и в Red Bull стараются, чтобы в Honda были всем довольны, – заявил Джордан, участвуя в подкасте Formula for Success. – А в Honda настаивают, чтобы одним из гонщиков был Цунода. Я вас уверяю, что дело именно в этом, потому что сам был в похожей ситуации.

В Honda хотели, чтобы я избавился от Хайнца-Харальда Френтцена, хотя он выигрывал гонки за рулём наших машин, и вообще выступал очень здорово. Тем не менее, в Honda давили на меня, потому что хотели, чтобы в нашей команде оказался Такума Сато, ведь им нужен был японский гонщик.

Я понимал, что у них была возможность выдвигать такое требование, и мне пришлось принимать решение, ведь двигатели Honda стоили порядка $18 млн. Я задал себе вопрос: «Стоит ли Френтцен 18 миллионов?», и ответ был однозначно отрицательным. Спорить было бесполезно. С Френтценом пришлось распрощаться, и в команду пришёл Сато.

И всё-таки Хайнц-Харальд был выдающимся гонщиком, это нельзя забывать. Жаль, что мы нечасто о нём говорим, но у него был исключительный талант!»

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