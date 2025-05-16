Гасли: Перемены не должны влиять на работу команды

В паузе между этапами в Майами и Имоле в составе Alpine произошли важные изменения – Франко Колапинто заменил Джека Дуэна, а Оливер Оукс оставил пост руководителя команды, и его обязанности перешли к Флавио Бриаторе. Накануне Гран При Эмилии-Романьи Пьер Гасли комментировал, как перемены повлияли на команду.

Пьер Гасли: «Во вторник я был на базе, а в среду работал на симуляторе. Я был с Флавио, когда были сделаны все объявления. Новости важные, но это бизнес, и перемены не должны влиять на нашу работу. Насколько я понимаю, это было личное решение Оливера уйти.

В команде нет никаких проблем, ни у кого ни с кем нет разногласий. Видение и направление движения остаются такими же, какими они были до Майами и после Майами. Конечно, Оливер больше не работает с нами, и произошли изменения в составе пилотов, что стало ещё одной темой для разговоров. Но если мы говорим о направлении движения и непосредственной работе, то ничего не изменилось.

Заголовки новостей не отражают того, что происходит на базе. Я вижу, насколько хорошо все работают на базе и в команде. Важно, чтобы наши сотрудники оставались сосредоточенными на работе, которую они делают за закрытыми дверьми. И делают они её действительно хорошо.

Конечно, разговоры снаружи проникают в команду, но всегда, когда происходят такие перемены, о них говорят. Но я вижу, что на базе все работают сообща, к нам приходят новые сотрудники, и у команды огромный потенциал.

Флавио многое привнёс в команду, и, как я сказал, направление для движения вперёд обозначено предельно чётко. В следующие недели или месяцы мы уже начнём видеть результаты этой работы. Я с очень большими надеждами жду следующий сезон, но сейчас важно оставить позади прошедшую особенную неделю и сосредоточиться на обычной работе».

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