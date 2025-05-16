Плей-офф НХЛ. Каролина выбила Вашингтон, разгром от Виннипега

Каролина в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ обыграла Вашингтон на выезде 3:1 и закрыла противостояние со счетом 4:1.
Ураганы провели уверенную серию и выбили лучшую команду Востока по итогам регулярного чемпионата. В финале конференции Каролина сыграет против Торонто или Флориды.
На Западе в финал конференции мог выйти Даллас, однако Виннипег на своем льду победил 4:0 и продолжает борьбу. Звезды ведут 3:2 в серии.
Плей-офф НХЛ. Второй раунд
Вашингтон – Каролина 1:3
Шайбы: 09:38 Стаал – 0:1, 13:41 Бувилье – 1:1, 58:01 Свечников – 1:2, 59:33 Джарвис – 1:3
Вратари: Томпсон – Андерсен
Каролина выиграла серию 4:1
Виннипег – Даллас 4:0
Шайбы: 26:17 Шайфли – 1:0, 42:20 Элерс – 2:0, 52:06 Наместников – 3:0, 59:15 Элерс – 4:0
Вратари: Хеллебак – Оттинджер
Даллас ведет в серии 3:2