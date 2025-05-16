Плей-офф НХЛ. Каролина выбила Вашингтон, разгром от Виннипега

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Каролина в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ обыграла Вашингтон на выезде 3:1 и закрыла противостояние со счетом 4:1.

Ураганы провели уверенную серию и выбили лучшую команду Востока по итогам регулярного чемпионата. В финале конференции Каролина сыграет против Торонто или Флориды.

На Западе в финал конференции мог выйти Даллас, однако Виннипег на своем льду победил 4:0 и продолжает борьбу. Звезды ведут 3:2 в серии.

Плей-офф НХЛ. Второй раунд

Вашингтон – Каролина 1:3

Шайбы: 09:38 Стаал – 0:1, 13:41 Бувилье – 1:1, 58:01 Свечников – 1:2, 59:33 Джарвис – 1:3

Вратари: Томпсон – Андерсен

Каролина выиграла серию 4:1

Виннипег – Даллас 4:0

Шайбы: 26:17 Шайфли – 1:0, 42:20 Элерс – 2:0, 52:06 Наместников – 3:0, 59:15 Элерс – 4:0

Вратари: Хеллебак – Оттинджер

Даллас ведет в серии 3:2

sport.ua