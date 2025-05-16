Чемпионство Барселоны, потенциальные трансферы Лунина и Судакова, а также травма Сыча. Главные новости за 15 мая

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"Барселона" официально стала чемпионом Испании после победы над "Эспаньолом"

Вчера состоялся матч 36-го тура Ла Лиги, в котором "Барселона" приехала в гости к "Эспаньолу" и для того, чтобы досрочно оформить чемпионство, им нужно было только побеждать. Сам матч получился непростым и хозяева атаковали даже активнее в первом тайме. Однако гол Ламина Ямаля успокоил игру, а уже в компенсированное арбитром время Фермин Лопес оформил и второй гол, официально короновав свою команду как новых чемпионов страны.

"Челси" рассматривает вариант с подписанием Андрея Лунина летом

Андрей Лунин с высокой вероятностью покинет мадридский "Реал" в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Diario Gol. По информации источника, вскоре украинский голкипер начнет переговоры о трансфере с лондонским "Челси" и, похоже, все указывает на то, что стороны достигнут соглашения.

Отмечается, что Лунин хочет получать больше практики и играть более важную роль, но в то же время прекрасно понимает, что с Тибо Куртуа у него нет шансов занять место в стартовом составе "сливочных".

Известно, какую дисквалификацию может получить Бех-Романчук за запрещенные вещества

Украинская легкоатлетка, вице-чемпионка мира в тройном прыжке Марина Бех-Романчук отстранена от международных соревнований. В крови нашей соотечественницы найдено запрещенное вещество – тестостерон. Срок отстранения Марины пока не известен. Решение было опубликовано 14 мая.

Стандартный срок дисквалификации за употребление тестостерона – четыре года. Если атлет докажет факт того, что употребление не было специальным и оно вызвано специфическими условиями, то срок дисквалификации могут сократить до двух лет.

"Реал" договорился об условиях трансфера Дина Хейсена

Мадридский "Реал" договорился об условиях трансфера перспективного центрального защитника "Борнмута" этим летом. Согласно информации от авторитетного журналиста Дэвида Орнштейна из издания The Athletic, руководство "сливочных" активировало сумму отступных в контракте Дина Хейсена с "Борнмутом", составляющую 50 миллионов фунтов стерлингов.

Отмечается, что клубы достигли принципиальной договоренности по структуре оплаты суммы трансфера тремя частями, а сейчас стороны продвигаются в переговорах по условиям личного контракта.

Итальянские СМИ назвали сумму, которую "Шахтер" хочет получить за Судакова от "Наполи"

Итальянское издание Calciomercato пролило свет на переговоры "Наполи" и "Шахтера" по хавбеку "горняков" Георгию Судакову. Как пишет издание, переговоры начались еще в апреле и неаполитанский клуб уже договорился с самим игроком о контракте на 4 года. Впрочем, договоренностей между клубами еще нет. По данным источника, неаполитанский клуб предложил за игрока 35 миллионов евро + 5 млн в виде бонусов. "Горняки" хотят получить за него минимум 40 миллионов евро фиксированной суммой, а также бонусы и процент от будущего трансфера.

Ребров теряет защитника сборной Украины на турнир в Канаде

Возвращение в строй защитника "Карпат" и сборной Украины Алексея Сыча, который получил травму в мартовском матче плей-офф Лиги наций с Бельгией, затягивается. Как пишет Sport. ua, игроку даже пришлось перенести небольшую операцию, и в ближайшие недели он будет восстанавливаться. Таким образом, Сыч пропустит не только остаток сезона УПЛ, но и вынужден будет пропустить международный турнир в Канаде, где в начале июня выступит сборная Украины.

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