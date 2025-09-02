Оганджанян забетонировал ворота и услышал комплименты в свой адрес

Артур Оганджанян

Бывший вратарь юниорской и молодежной сборной Украины Артур Оганджанян отыграл важную роль в предсезонном поединке за свой новый старый клуб «Кируна», базирующийся всего в 150 километрах от Северного полярного круга. В рамках подготовки к чемпионату Швеции в лиге HockeyEttan «Кируна» на выезде разгромила будущего противника по чемпионату «Питео» (6:0), а 25-летний харьковчанин Оганджанян сохранил свои ворота на замке и был удостоен комплиментов от наставника команды.

«За прошедшую неделю мы значительно продвинулись вперёд. Мы действовали гораздо активнее и смогли показать комбинационную игру. Кроме того, получилась отличная работа в меньшинстве, где Артур Оганджанян нам очень помог, в том числе при игре 3 на 5», – похвалил украинца после матча главный тренер Нико Суренкин.

Напомним, что Оганджанян вторую половину прошлого сезона провел во втором дивизионе Италии (IHL) за «Варезе». В полуфинале украинец едва не выбил будущего чемпиона «Кальтерн». В восьми матчах плей-офф Оганджанян пропустил 14 шайб, сделал 254 сэйва и заработал солидный процент отраженных бросков – 94.8%.

sport.ua