УЕФА разрешил "Барселоне" вернуться на "Камп Ноу" в середине отборочного этапа ЛЧ.

Источник сообщает, что чемпиону Испании разрешили матчи Этапа лиги турнира на домашнем стадионе, даже если встреча против "ПСЖ" состоится не там.

По правилам, УЕФА требует, чтобы команда проводила домашние матчи в Лиге Чемпионов на одном стадионе. Для "Барселоны" в ассоциации сделали исключение, расценив реконструкцию "Камп Ноу" форс-мажором.

Напомним, что "Барселона" в отборочном этапе Лиги Чемпионов сыграет домашние матчи против "ПСЖ", "Олимпиакос Пирея", "Айнтрахта" и "Копенгагена".

