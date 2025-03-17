Бундеслига. Штутгарт – Байер 3:4. Видео голов и обзор матча

Настоящую голевую феерию издали "Штутгарт" и "Байер" в 26-м туре Бундеслиги. Хозяева лидировали после первого тайма, удвоили преимущество на старте второго тайма, сумели забить третий после пропущенного гола, однако все равно проиграли.

Гол Шика на последних секундах принес победу "Байеру". Команда Алонсо отстает от первой "Баварии" на 6 очков. "Штутгарт" – на 10-м месте.

Бундеслига. 26-й тур

Штутгарт, Мерседес-Бенц Арена

Штутгарт – Байер 3:4

Голы: Демирович 14, Вольтемаде 48, Джака 62(аг) – Фримпонг 56, Инкапье 67, Штиллер 88(аг), Шик 90+4

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