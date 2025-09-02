Шахтер недополучит 5 млн евро за трансфер Кевина

Поздним вечером стало известно о завершении сделки по переходу 22-летнего бразильского вингера Кевина из донецкого «Шахтера» в лондонский «Фулхэм». Английский клуб заплатил за футболиста 40 миллионов евро, однако украинская команда получит не всю сумму. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Как сообщает Globo, около 10% от трансфера будет перечислено «Палмейрасу». Этот бразильский клуб при продаже игрока в «Шахтер» сохранил за собой часть экономических прав на футболиста. Таким образом, «горняки» потеряют порядка 4 миллионов евро.

Кроме того, «Палмейрас» получит еще около 800 тысяч евро по механизму солидарности ФИФА. Эти выплаты предусмотрены для клубов, которые воспитывали игрока на ранних этапах карьеры.

Напомним, что в январе 2024 года донецкий клуб приобрел Кевина у «Палмейраса» за 12 миллионов евро. Теперь, несмотря на крупный трансфер в «Фулхэм», украинцы недосчитаются около 5 миллионов евро от потенциальной суммы сделки.

