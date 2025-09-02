Гюндоган переходит в Галатасарай бесплатно

Немецкий полузащитник Илкай Гюндоган покидает «Манчестер Сити» и продолжит карьеру в турецком «Галатасарае». Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Сделка пройдет на правах свободного агента, поэтому английский клуб не получит компенсации за игрока. При этом 34-летний футболист сохранит прежний уровень зарплаты, который у него был в «Сити».

В минувшем сезоне 2024/25 Гюндоган провел 54 матча на клубном уровне, забил 5 голов и сделал 8 результативных передач. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость на данный момент составляет около 5 миллионов евро.

Гюндоган выступал за «Манчестер Сити» с 2016 года и стал одним из ключевых игроков в истории клуба. За это время он выиграл множество титулов, включая Лигу чемпионов, шесть титулов Премьер-лиги и несколько национальных кубков. Его уход считается завершением целой эпохи для команды Пепа Гвардиолы.

