Ювентус подписал Жегрову из Лилля

Туринский «Ювентус» официально объявил о переходе 26-летнего вингера «Лилля» Эдона Жегровы. Футболист усилит линию атаки итальянского клуба и уже выбран для выступлений под 11-м номером. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

По информации пресс-службы «Ювентуса», сумма трансфера составила 14,3 миллиона евро, включая 1,2 миллиона на сопутствующие расходы. Кроме того, в случае выполнения определённых спортивных условий «зебры» должны будут доплатить ещё 3 миллиона евро в виде бонусов.

Финансовые обязательства по трансферу клуб распределит на четыре года, что позволит снизить нагрузку на бюджет. Контракт Жегровы рассчитан до лета 2030 года, что делает его долгосрочным проектом для туринцев.

За три сезона в составе «Лилля» косовский футболист провёл 107 матчей, отметился 26 забитыми мячами и отдал 18 результативных передач. Теперь болельщики «Ювентуса» ждут, что он сможет повторить и улучшить эти показатели уже в Серии А.

