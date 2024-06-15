«Даллас» вперше виграв у фіналі НБА – без шансів виніс «Бостон» з однією з найбільших різниць в історії

У ніч на 15 червня за Києвом «Бостон» міг здобути свій 18-й чемпіонський титул в НБА – для цього команді Джо Маззулли потрібно було перемогти на виїзді «Даллас» та завершити серію з сухим рахунком 4-0.

Однак «Даллас» не став здаватися так легко і не просто здобув перемогу, продовжив серію та довів, що ще живий, а зробив це максимально ефектно та яскраво.

🔵 «Даллас» переміг із рахунком 122:84. Різниця «+38», з якою завершилась ця зустріч – це, звісно ж, найбільша перемога у фіналах в історії франшизи та третя найбільша за всю історію фінальних серій НБА. «Чикаго» під час завоювання свого шостого титулу в 1998-му виніс «Юту» 96:54, а у 2008-му «Бостон» переміг «Лейкерс» з рахунком 131:92.

🔵 Окрім вже звичного дуету Луки Дончича (29 очок, 12/26 з гри, при 0/8 (!) з триочкових) та Кайрі Ірвінга (21 очко, 10/18 з гри та 1/6 з-за триочкової дуги), сьогодні «Далласу» нарешті допоміг Тім Гардвей-молодший.

Тім набрав свої перші очки в цьогорічному фіналі та перші очки загалом з 18 травня (останній матч серії другого раунду проти «Оклахоми»). Причому він забивав саме ті кидки, які ніяк не йшли у лідерів команди, тобто триочкові. В активі Гардвея 15 очок – 5/7 дальніх кидків. Він перший гравець в історії «Маверікс», який реалізував 5+ кидків з-за дуги у фіналі НБА.

🔵 Знову єдиним гравцем, що зробив дабл-дабл, став 20-річний Дерек Лайвлі, в якого 11 очок + 12 підбирань (сім з яких у нападі!). Якщо в попередньому матчі він став наймолодшим гравцем в історії, який оформив дабл-дабл у фіналі, то в четвертій грі він став наймолодшим баскетболістом в історії, який реалізовував у фіналі триочковий кидок. Він закинув єдину дальню спробу та влучив 4/5 з гри загалом, продемонструвавши найкращу в матчі реалізацію кидків (80%).

🟢 Найрезультативнішим гравцем «Бостона» в матчі став Джейсон Тейтум, який набрав лише 15 очок. Другий за цим показником – резервіст Сем Гаузер із 14 очками. У Сема ж найкраща реалізація (5/7 – 71,4%) та найбільше триочкових (4/6 – єдиний гравець «Селтікс», що влучив більше двох дальніх).

🟢 35 очок у першій половині – найгірший результат «Бостона» в сезоні, а 84 очки у матчі загалом – найнижчий показник у фіналах НБА з 2016 року (коли «Клівленд» набрав 77 проти «Голден Стейт».

🟢 Головний претендент на звання MVP фіналу після другого матчу Джру Голідей показав «-38» у графі «+-», що є найгіршим результатом в фіналах НБА, починаючи з 1997 року, відколи в лізі взагалі почали рахувати цю статистику.

🟢 Вдруге в цьому фіналі та в своїй кар'єрі загалом на майданчику з'явився українець Святослав Михайлюк. Він отримав майже 10 хвилин ігрового часу, набрав три очки (1/7 з гри, де 1/5 – триочкові) та зробив одне підбирання.

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Після такого матчу серія переїздить назад до Бостона. П'ята зустріч фіналу НБА відбудеться в ніч з 17-го на 18-те червня, о 3:30 за київським часом.

Фото: dallasmavs/instagram

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