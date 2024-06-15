Чемпион мира, который критиковал Усика, может провести мегафайт с Ломаченко

Bad Left Hook. Джервонта Дэвис и Василий Ломаченко

Известный промоутер Боб Арум рассказал о том, что следующим соперником чемпиона мира по версии IBF украинца Василия Ломаченко должен стать американец Джервонта Дэвис, который владеет титулом ԜВА.

«Бой Дэвиса против Василия Ломаченко вполне реалистичен. Было условие, Джервонта должен быть доступен, а Ломаченко должен был победить Камбососа. Поэтому мир увидит этот бой.

Мы уже достаточно долго ведем переговоры по организации этого мегафайта. Мы обязательно их возобновим если Дэвис одержит победу в следующем бою. Это не будет даже началом переговоров. Мы уже на связи несколько недель», сказал Арум.

Сегодня, 15 июня, Джервонта Дэвис проведет бой против Фрэнка Мартина.

Ранее Джервонта Дэвис репостнул в социальных сетях материал, в котором Александр Усик обвиняется в использовании ингалятора в поединке против Тайсона Фьюри.

Также Дэвис раскритиковал победу Усика над Фьюри, а катмен Александра признался, давали ли украинцу ингалятор во время боя с Фьюри.

sport.ua