ОФИЦИАЛЬНО. Британский супертяж отказался от титула. Известна причина

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Уордли

Непобежденный проспект Фабио Уордли (18–0–1, 17 КО) принял решение отказаться от титула чемпиона Британии, который он завоевал в 2022 году.

Боксер занимает первое место в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) – его текущая позиция позволяет претендовать на титул регулярного чемпиона в супертяжелом весе. Уордли проведет бой с Кубратом Пулевым (32–3, 14 КО) из Болгарии.

Дата и место этого поединка пока не сообщаются, так как стороны имею время до 4 апреля, чтобы договориться о бое и уладить все финансовые детали. Если боксеры не сумеют достигнуть компромисса, будут назначены промоутерские торги.

Уордли последний раз выходил на ринг в октябре прошлого года в Эр-Рияде, где в первом раунде нокаутировал соотечественника Фрейзера Кларка. Пулев в декабре 2024 года единогласным решением судей одолел Махмуда Чарра из Германии.

sport.ua