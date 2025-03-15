Когда Юки Цунода, показав 5-й результат в квалификации на мельбурнской трассе, вернулся в расположение Racing Bulls в паддоке Альберт-парка, команда встретила его настоящей оваций и бурными аплодисментами.

Конечно, бывали у японского гонщика и более высокие квалификационные результаты – ещё свежи в памяти воспоминания о том, что в прошлом году в в Сан-Паулу Юки стартовал с третьей позиции, но тогда в Интерлагосе все главные события уик-энда происходили на залитой дождём трассе. Причём квалификацию из-за слишком уж ненастной погоды пришлось перенести на воскресенье, но это другая история.

А в Мельбурне в субботу было сухо, и тем не менее правильный подход к сложной городской трассе смогли найти не все. А у Юки и его команды всё получилось – достаточно сказать, что сегодня он был быстрее обоих гонщиков Ferrari, которые выступили явно хуже своих возможностей.

Кстати, новый напарник Цуноды, Айзек Хаджар, тоже выступил вполне достойно, показав 11-й результат, т.е. французский дебютант опередил Фернандо Алонсо, двукратного чемпиона мира, и всего одну позицию уступил Карлосу Сайнсу, ныне гонщику Williams.

«Уик-энд для нас складывается удачно, – прокомментировал в эфире Sky Sports Лоран Мекис, руководитель Racing Bulls. – Начало сезона – всегда особенный период, ведь мы работаем всю зиму, проводим два-три месяца на базе команды, создавая новую машину, но при этом точно не знаем, достаточно ли она эффективна?

Конечно, мы и сейчас получили ответы не на все вопросы. Трасса в Мельбурне довольно специфическая, но мы рады, что скорость у нас была, а гонщики прекрасно справились со своими задачами, и команда тоже отлично сработала, помогая им максимально полно раскрыть потенциал VCARB 02.

Впрочем, мы не утверждаем, что 5-й результат соответствует нашим реальным возможностям, ведь Юки, вероятно, выступил лучше, чем позволяла машина, но совершенно точно, что мы намерены бороться за очки сразу позади четырёх топ-команд. Так что, безусловно, начало положено хорошее.

Повторюсь: мы не рассчитываем, что скорость машины позволит удержаться на столь высоком уровне, но продолжим упорно трудиться, и сегодняшний результат стал доказательством всех тех усилий, которые команда предпринимала в межсезонье.

Впрочем, прогноз погоды на завтра такой, что вполне можно предвидеть хаотичное развитие событий, ведь это городская трасса, за рулём шести машин стартуют новички, а дождь обещает быть сильным. Но ситуация такая, какая есть, и мы сейчас стараемся сосредоточиться на главном: мы должны заработать очки. Если их будет немного – значит, немного. Но вместе с Юки и Айзеком мы сделаем всё, что в наших силах».

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