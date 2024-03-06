Еще один мегафайт? Конор Макгрегор планирует провести бой с легендой бокса

Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Макгрегор

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор рассказал, какие поединки планирует провести в 2024 году.

«Я хочу снова провести бой с Нейтом Диасом в июне, а перед этим, в апреле, подраться с Майклом Чендлером.

Хочу провести бой 29 июня, но пока нет действий по этому поводу и у меня исчезает энтузиазм. Бой с Мэнни Пакьяо? Все возможно, ведь саудиты меняют правила. Этот бой может состояться в декабре», – рассказал 35-летний Конор в своем инстаграме.

Ранее тренер Конора Макгрегора подтвердил его возвращение в октагон.

sport.ua