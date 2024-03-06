Команда Red Bull Racing оказалась в центре внимания в связи со скандалом с участием руководителя Кристиана Хорнера и последовавших за этим слухах о возможном уходе Макса Ферстаппена. В среду в Джидде Серхио Перес заверил, что на него вся эта шумиха не влияет.

Серхио Перес: «Я полностью сосредоточен на своей работе. Я – гонщик, поэтому моя задача пилотировать машину, работать с инженерами, механиками и многими другими сотрудниками команды, в том числе с теми, кто в Милтон-Кинсе строит машину. Мы – гоночная команда, и у нас всё внимание сосредоточено на трассе».

Рассуждая о гоночном уик-энде в Джидде, Серхио сказал: «Думаю, мы будем сильны, но нужно удостовериться, что мы сможем показать результат в тот момент, когда это будет необходимо. У нашей команды быстрая машина и все возможности подготовиться к этому уик-энду так хорошо, как это только возможно.

На этой городской трассе важна квалификация, но поскольку трасса быстрая, гоночный темп имеет ключевое значение».

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