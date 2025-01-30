Херберт прокомментировал исключение из числа стюардов

Накануне стало известно о решении FIA исключить Джонни Херберта из числа стюардов. Выждав небольшую паузу, бывший гонщик Формулы 1 прокомментировал решение федерации.

«Я очень благодарен FIA за возможность поработать стюардом, – написал Херберт в социальных сетях. – Я получал удовольствие от этой работы, которой занимался на протяжении многих лет. Но это было непросто, поскольку нам приходилось принимать сложные решения.

В роли стюардов мы относимся и продолжим относиться к гонщикам и сотрудникам команд с максимальным уважением, оставаясь беспристрастными в любое время в каждый гоночный уик-энд Формулы 1.

Наконец, я благодарен президенту и всем в FIA за возможности, которые мне были предоставлены».

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