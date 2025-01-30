«У Джошуа уже такой этап карьеры...». Промоутер – про бои супертяжа

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Промоутер Эдди Хирн заявил, что у Энтони Джошуа нет времени на промежуточные поединки после поражения от Даниэля Дюбуа, поэтому боксер нацелен только на топ-бои в последней фазе своей карьеры.

«Конечно, фокус Джошуа направлен или на бой с Фьюри, или на реванш с Дюбуа, которому скоро драться с Паркером. На том этапе карьеры, на котором находится Джошуа, ты уже выбираешь только самые большие поединки».

«И делаешь все, чтобы попытаться третий раз стать чемпионом», – сказал Хирн.

Ранее сообщалось, что супертяж вернется в ринг в мае или июне.

«С Джошуа уже покончено». Супертяж готов завершить карьеру Энтони

sport.ua