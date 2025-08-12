Серхио Перес вернется в Формулу-1 с Кадиллак

Мексиканский пилот Серхио Перес готовится вернуться в Формулу-1 в 2026 году, став частью нового проекта американской команды Кадиллак. Это заявление стало известно через источник PlanetF1, и официальное объявление, по всей вероятности, состоится в ближайшие недели, возможно, во время Гран-при Италии в Монце. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

После того как Ред Булл в прошлом году досрочно расторг с Пересом контракт, мексиканский пилот был вынужден пропустить сезон 2025. Из-за позднего расторжения соглашения Перес не успел найти место в другой команде, и поэтому взял паузу. Однако в последние месяцы он активно поддерживал контакты с новичком Формулы-1 — американской командой Кадиллак, которая дебютирует в чемпионате в следующем году.

По информации источников, Серхио Перес планирует вернуться в Формулу-1, заняв одно из двух пилотских мест в Кадиллак.

Почему Перес — идеальный кандидат для Кадиллак

Несмотря на сложный прошлый сезон, Перес остаётся одним из самых надёжных и опытных пилотов в Формуле-1. Его богатый опыт и поддержка спонсоров делают его идеальным кандидатом для новой амбициозной команды. Команда Кадиллак также рассматривает несколько кандидатур на второе место, в том числе молодых пилотов из Формулы-2 и резервных гонщиков других команд.

Возвращение Серхио Переса в Формулу-1 ознаменует завершение его годовой паузы в карьере и придаст уверенности новому амбициозному проекту Кадиллак.

