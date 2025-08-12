Динамо уступило Пафосу: результаты матча Лиги чемпионов

Киевское «Динамо» провело свой последний матч в квалификации Лиги чемпионов УЕФА, и, к сожалению, не смогло одержать победу, уступив кипрскому клубу «Пафос» с итоговым счётом 2:0. После минимального поражения в первом матче на домашнем стадионе (0:1), киевляне не смогли найти свою игру и продемонстрировали слабую атаку и оборону в ответной встрече. Подробности этого мрачного поражения для Динамо — в обзоре euro.com.ua.

Поражение на Кипре: как это произошло?

Первый гол в матче был забит уже на второй минуте, когда игроки «Динамо» не справились с забросом на правый фланг, что позволило нападающим «Пафоса» — Танковичу и Оршичу — организовать атаку и забить в пустые ворота. Начало матча стало худшим для киевлян, и в дальнейшем ситуация не улучшалась. Единственный острый момент в атаке Динамо произошёл после прострела Ярмоленко на Буяльского, но тот не смог точно попасть в ворота, что стало символом всей игры.

Нереализованные моменты и ошибки в обороне

После первого гола «Пафоса» игра «Динамо» не улучшилась. Во второй половине матча Кадим второй раз наказал команду Шовковского, когда Оршич подал мяч на Коррею, который забил с дальнего угла в 55-й минуте встречи. В этот момент стало понятно, что «Динамо» не имеет никаких шансов на спасение, и капитуляция команды стала неизбежной.

В течение второго тайма киевляне не смогли воспользоваться даже несколькими моментами для взятия ворот. К примеру, Кабаев промахнулся с правого фланга, а Ванат, находясь в выгодной позиции, просил передачу в центр, но она так и не была сделана. Игроки «Динамо» продолжали выглядеть растерянными и не смогли наладить игру в атаке.

Неудачное завершение квалификации Лиги чемпионов

Это поражение поставило «Динамо» на грань выживания в Лиге чемпионов. Теперь киевляне перейдут в плей-офф квалификации Лиги Европы, где встретятся с победителем пары «Хамрун» — «Маккаби» Тель-Авив. Кипрский «Пафос», в свою очередь, будет бороться за место в Лиге чемпионов с победителем матча «Црвена Звезда» — «Лех».

Итоги матча: Пафос – Динамо (2:0)

Голы : Оршич (2), Коррея (55)

: Оршич (2), Коррея (55) Предупреждения : Кина (90+4) – Ванат (40)

: Кина (90+4) – Ванат (40) Статистика команд :

«Пафос» : Неофитос, Пилеас, Лукассен, Гольдар, Коррея, Шуньич, Танкович, Пепе, Бруно, Оршич, Драгомир

«Динамо» : Нещерет, Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик, Шапаренко, Бражко, Буяльский, Кабаев, Ванат, Ярмоленко

: : Неофитос, Пилеас, Лукассен, Гольдар, Коррея, Шуньич, Танкович, Пепе, Бруно, Оршич, Драгомир : Нещерет, Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик, Шапаренко, Бражко, Буяльский, Кабаев, Ванат, Ярмоленко Арбитр : Давиде Масса (Италия)

: Давиде Масса (Италия) Стадион: Лимасол Арена, Кипр

