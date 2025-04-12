Карлос Сайнс: Я очень доволен достигнутым прогрессом

В квалификации в Бахрейне Карлос Сайнс впервые в сезоне не просто опередил напарника, но был единственным гонщиком Williams, кто прошёл в финал. Алекс Элбон стартует с 15-й позиции, но это лишь за счёт штрафов, полученных соперниками, а на самом деле он выбыл из борьбы уже в первой сессии.

Карлос Сайнс (8-й): «Я прошёл в финал квалификации, и с одной стороны этому рад, с другой – не вполне. Я очень доволен достигнутым прогрессом, теми шагами, которые мы предпринимаем, доволен тем, что сегодня мне удалось проехать неплохие круги.

По ходу квалификации мы неуклонно прибавляли, в том числе я уже лучше понимаю особенности машины Williams, но это не значит, что теперь все квалификации будут проходить так, как эта. По крайней мере мы смогли найти более эффективный подход, что, конечно, нам помогло.

Надо продолжать работать, проявлять упорство и шаг за шагом двигаться вперёд. На разных трассах будем продолжать экспериментировать с настройками, что-то менять в стиле пилотирования, и постепенно это позволит выйти на нужный уровень.

Наша основная задача на завтра – сосредоточиться на своей гонке. Позади меня стартуют Льюис Хэмилтон и Юки Цунода, а их машины явно быстрее нашей FW47. На этой трассе вполне можно обгонять, а когда машина генерирует больше прижимной силы, как Ferrari и Red Bull, это позволяет лучше беречь резину.

В какой-то момент они смогут меня опередить, но предстоящая гонка для меня очень важна, поскольку мне нужно разобраться с поведением машины на трассе, где значительная нагрузка приходится именно на заднюю резину».

Алекс Элбон (15-й): «Нам ещё предстоит разобраться с причинами того, что произошло. Мы должны были выехать на трассу за четыре минуты до окончания сессии, но почти три из них я потерял в очереди на пит-лейн. Там образовалась пробка, и за то время, что я там простоял, температура резины успела снизиться примерно на 25-30 градусов.

После этого надо было успеть вовремя начать круг, причём на круге выезда из боксов мне пришлось обогнать три машины. Но из-за холодной резины в 1-м повороте не было сцепления – к сожалению, как получилось, так и получилось. Обычно мы очень чётко действуем во время квалификации, но сегодня сплоховали.

Если говорить о завтрашней гонке, то наша машина одна из лучших в середине пелотона по скоростным возможностям – к тому же на этой трассе вполне можно обгонять. Заработать очки будет непросто, но всё-таки возможно, и я постараюсь полностью выложиться, чтобы отыграться после того, что случилось сегодня».

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