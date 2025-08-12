Умер итальянский ориентировщик Маттиа Дебертолис

29-летний итальянский ориентировщик Маттиа Дебертолис трагически скончался 12 августа после того, как потерял сознание во время соревнований по ориентированию на Всемирных играх в китайском Чэнду. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

8 августа Маттиа Дебертолис был найден без сознания во время участия в соревнованиях и срочно доставлен в больницу. Несмотря на усилия врачей, 12 августа спортсмен умер, не приходя в сознание.

Президент Международной федерации ориентирования Том Голловелл выразил соболезнования по поводу трагической утраты: «Я не могу адекватно описать словами невыразимую глубину печали от этой трагической утраты жизни», — заявил Голловелл.

Маттиа Дебертолис был известен не только как ориентировщик, но и как активный любитель футбола и лыжных гонок. В молодости он пробовал свои силы в этих видах спорта, но позднее решил посвятить свою жизнь ориентированию, которое было его настоящей страстью, особенно благодаря любви к навигации.

