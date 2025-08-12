Даяна Ястремская – Коко Гауфф трансляция в Цинциннати

12 августа украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) продолжит свои выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати, США. В третьем раунде она встретится с Коко Гауфф (США), второй ракеткой мира. Это будет важный и напряжённый поединок, который станет одним из самых ожидаемых на турнире. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Матч состоится первым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала — 22:00 по Киеву. Обе теннисистки находятся в отличной форме и готовятся продемонстрировать высокий уровень игры. Учитывая статус турнира, победа в этом поединке будет очень важной для обеих спортсменок. Трансляция будет проходить на сайте sportplus.live.

История встреч

Это будет пятая встреча между Даяной Ястремской и Коко Гауфф. На данный момент счёт 3:1 в пользу американки. Несмотря на то, что Гауфф ведёт в личных встречах, Ястремская неоднократно показывала на турнирах, что способна бороться с любыми соперницами на высшем уровне. Это обещает стать захватывающим матчем, где каждое очко будет на вес золота.

Победительница этого поединка в 1/8 финала встретится с одной из двух теннисисток: Аленой Остапенко или Лючией Бронцетти. Обе соперницы находятся в хорошей форме, и их матч также будет не менее напряжённым.

