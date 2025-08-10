Ястремская победила Томову в Цинциннати

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 31) продемонстрировала отличную игру на старте крупного турнира WTA 1000 в Цинциннати, США. В первом раунде на хардовых кортах она одолела Викторию Томову из Болгарии (WTA 102) в напряженном трехсетовом поединке. Матч продолжался 2 часа и 8 минут и завершился со счетом 6:4, 2:6, 6:2 в пользу украинской спортсменки. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Для Ястремской это было первое очное противостояние с болгарской теннисисткой. В следующем раунде ее ждет победительница матча между Ван Синьюй и Коко Гауфф. Таким образом, Даяна стала второй украинской теннисисткой, которая пробилась в 1/16 финала, следом за Марты Костюк, также прошедшей в третий круг.

Для Ястремской турнир в Цинциннати — это уже шестое выступление на этих кортах. Ее лучшим достижением здесь остается выход в 1/8 финала в 2020 году.

