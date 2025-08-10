«Карпаты» и «Шахтер» сыграли ничью в матче УПЛ

11 августа 2025 года во Львове состоялся матч второго тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Карпаты» принимали «Шахтер». Эта встреча завершилась боевой ничьей — 3:3. Обе команды показали динамичный футбол, и зрители стали свидетелями множества острых моментов и голевых атак. Для «Карпат» эта ничья стала первым очком в чемпионате, в то время как «Шахтер» допустил первую осечку в сезоне. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Ход матча и ключевые моменты

С первых минут игры «Шахтер» контролировал мяч и попытался взять инициативу в свои руки. Уже на 9-й минуте Невертон открыл счёт после отличной передачи от Судакова. «Карпаты» не растерялись и через 9 минут ответили голом Игоря Невеса, который отправил мяч в ворота Ризныка после обыгрыша Грама. В дальнейшем «горняки» продолжали атаковать, и на 23-й минуте Элиас удвоил преимущество своей команды.

Однако львовяне не сдавались. В середине второго тайма они забили два гола подряд. На 76-й минуте Бруниньо пробил точно в ворота Ризныка, а в компенсированное время Краснопир великолепно замкнул навес Жана Педросо и сравнял счёт на табло.

Результативные моменты и ошибки в обороне

Несмотря на отличное владение мячом и территориальное преимущество, «Шахтеру» не удалось удержать победный счёт. Пропущенные голы в концовке встречи, а также несколько упущенных моментов, таких как неудачный штрафной Судакова, не позволили «горнякам» вырвать победу. В свою очередь, «Карпаты» продемонстрировали отличную атакующую игру, которая принесла им заслуженную ничью.

Интересные факты о матче

Интересный факт: 15 лет назад в домашнем матче против турецкого «Галатасарая» «Карпаты» также сыграли ничью в чемпионате и вырвали победу в квалификации Лиги Европы. Тогда Арда Туран, который сейчас тренирует «Шахтер», также был в составе «Галатасарая». В этом контексте матч с «Шахтером» для Турана стал особенно символичным.

Статистика и составы команд

Украинская Премьер-Лига, 2-й тур:

«Карпаты» — «Шахтер» — 3:3

Голы: Невертон, 9, Элиас, 23, Алиссон, 83 — Игорь Невес, 18, Бруниньо, 76, Краснопир, 90+2

Предупреждения:

«Карпаты»: Краснопир (63), Мирошниченко (90+7)

«Шахтер»: Азарову (27), Конопля (45)

Составы команд:

«Карпаты»: Домчак — Полегенько, Педросо, Бабогло, Мирошниченко — Танда (Бруниньо, 46), Альварес — Шах (Витор, 74), Чачуа (Федор, 85), Костенко (Карабин, 74) — Игорь Невес (Краснопир, 56)

«Шахтер»: Ризнык — Конопля, Бондарь, Грам (Матвиенко, 79), Азарову — Марлон Гомес (Глущенко, 62), Судаков — Педриньо (Швед, 46), Бондаренко, Невертон (Очеретько, 62) — Элиас (Алиссон, 62)

Яркое событие

Матч между «Карпатами» и «Шахтером» стал ярким событием второго тура УПЛ и подтвердил, что борьба за чемпионство будет напряженной. Обе команды продемонстрировали отличный футбол, а ничья в данном случае справедливо отразила ход игры. В следующем туре «Шахтер» сыграет с «Панатинаикосом» в Лиге Европы, а «Карпаты» отправятся в Ковалевку для встречи с «Колосом».

