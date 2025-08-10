Защитник Шахтера Огарков перешел в Александрию в аренду

Футбольный клуб «Александрия» официально сообщил о подписании 20-летнего украинского центрального защитника Николая Огаркова, права на которого принадлежат донецкому «Шахтеру». Про это сообщает редакция euro.com.ua.

Как информирует пресс-служба клуба, футболист будет выступать за «Александрию» на правах аренды до конца сезона 2025/26.

«Поздравляем Николая в нашем клубе и желаем успехов! 🖤💛💚», — говорится в официальном сообщении «Александрии».

Огарков является воспитанником академии «Шахтера», где долгое время был капитаном юношеской команды и выступал в Юношеской лиге УЕФА. Опыт игры на взрослом уровне у защитника пока минимальный — всего 16 минут в одном матче за первую команду «горняков».

Напомним, мы также писали, зачем Манчестер Юнайтед подписал Беньямина Шешко.