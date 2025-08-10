В ночь на 11 августа во втором круге турнира WTA 1000 в Цинциннати сойдутся Элина Свитолина (WTA 13) и Барбора Крейчикова (WTA 80). Начало встречи — в 02:00 по киевскому времени. Трансляция будет доступна на сайте sportplus.live. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Элина Свитолина

Украинская теннисистка проводит стабильный сезон, хотя громких титулов пока немного. Свитолина выиграла турнир в Руане и показала достойную игру в Монреале, дойдя до четвертьфинала. По пути она обыграла Камилу Рахимову, Анну Калинскую и Аманду Анисимову, однако в 1/4 финала уступила Наоми Осаке — 2:6, 2:6.

На харде в 2025 году Элина провела 21 матч, из которых выиграла 14. Её опыт и умение брать ключевые розыгрыши делают её фаворитом предстоящего поединка.

Барбора Крейчикова

Чешская теннисистка — бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде и двукратная чемпионка турниров Grand Slam. В паре она выигрывала семь трофеев, включая олимпийское золото.

После травм спины и бедра Крейчикова вернулась в тур в мае и пока сыграла всего два матча на харде в этом сезоне, победив в одном из них. В Цинциннати она стартовала с тяжёлой победы над американкой Алишей Паркс — 6:4, 4:6, 6:0.

Личные встречи

Ранее теннисистки встречались дважды, и оба раза сильнее была Крейчикова. Обе игры прошли на грунте, последняя — на Олимпиаде в прошлом году, где чешка выиграла со счётом 7:6, 2:6, 6:4.

Прогноз

Несмотря на перевес в личных встречах у Крейчиковой, эксперты считают фаворитом Свитолину. Украинка находится в оптимальной форме, тогда как чешка продолжает набирать кондиции после длительного перерыва.

