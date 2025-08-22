Поцелуй на корте и яркий теннис: Элина Свитолина и Гаэль Монфис сыграли вместе на US Open (ВИДЕО)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина и ее муж французский теннисист Гаэль Монфис сыграли выставочный парный матч на центральном корте Открытого чемпионате США



В ночь на 22 августа Элина и Гаэль приняли участие в развлекательном мероприятии под названием Stars of the Open, которое прошло на арене Артура Эша.

Свитолина и Монфис сыграли против итальянской пары Флавия Паннетта / Флавио Коболли и одержали победу со счетом 14:12.

Результаты матчей на Stars of the Open

Жуан Фонсека/Хуан Мартин Дель Потро (Бразилия/Аргентина) – Энди Роддик/Алекс Микельсен (США) 11:9

Винус Уильямс/Джон Макинрой (США) – Коко Гауфф/Андре Агасси (США) 12:10

Элина Свитолина/Гаэль Монфис (Украина/Франция) – Флавия Пеннетта/Флавио Коболли 14:12

Бетани Маттек-Сандс/Кейси Рацлафф (США) – Дана Мэтисон/Джек Сок (США) – 10:8

Часть выручки от продажи билетов пойдет на поддержку USTA Foundation, национальной благотворительной организации USTA, которая обеспечивает теннисные и образовательные программы для малообеспеченных сообществ.

Напомним, что вчера в Нью-Йорке состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США, по итогам которой, Элина Свитолина сыграет в первом круге против Анны Бондар из Венгрии, а Гаэль Монфис станет соперником “нейтрального” Романа Сафиуллина.







