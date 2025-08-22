“Счет мог быть 3:3”: Ротань – об атаке в игре с Фиорентиной и словах, которые сказал ему Пиоли

Руслан Ротань ответил на вопросы журналистов после встречи с "фиалками".

"Мы остались в большинстве в конце первого тайма. Единственное, что не понравилось – не смогли воспользоваться численным преимуществом, особенно защитники. Третий гол – пример того, что мы не закрыли соперника, не проконтролировали единственного форварда. Мы должны были двигать мяч быстрее, доставлять в штрафную, но потеряли баланс. Этот момент показал, над чем работать.

Мы заслуживали большего. Надо упорно идти к цели, улучшаться. Счет не должен влиять на нас или болельщиков, мол, 0:3 – все пропало. Мы создали много качественных моментов, мы еще улучшим игру. В будущем не допустим таких ошибок в обороне. Я соглашаюсь, счет мог быть 3:3, но нужно мастерство и немного фарта. Его не было”.