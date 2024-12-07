“Ваш героизм и отвага вдохновляют меня каждый день”. Элина Свитолина посетила боевую бригаду на Харьковщине

Украинская теннисистка Элина Свитолина сегодня побывала в Харькове, где посетила учебный полигон и 13-ю бригаду НГУ «Хартия», которую поддерживает финансово последние несколько лет



Свитолина попробовала стрельбу из разных видов оружия, включая снайперскую винтовку и гранатомет. Она также опубликовала фото разрушенной Салтовки – одного из самых обстреливаемых районов Харькова.

“Хочу выразить безграничную благодарность нашим защитникам! Ваш героизм и отвага вдохновляют меня каждый день. Вы – настоящие символы силы и мужества для меня”, – написала Свитолина у себя в Instagram.





btu.org.ua