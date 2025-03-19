Майами. Квитова проиграла третий матч подряд после своего возвращения, напарница Костюк победила Кудерметову в первом круге

Результаты первого игрового дня на турнире WTA 1000 в Майами



Майами, США • 18-30 марта • хард • $8,963,700

Действующая чемпионка: Даниэль Коллинс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Первый круг

Виктория Томова (Болгария) – Кэти Макнелли (США) 6:3, 2:6, 6:3

Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q) – Полина Кудерметова (-) 6:1, 6:7(5), 6:2

Ребека Масарова (Швейцария, Q) – Грет Миннен (Бельгия, Q) 6:7(4), 6:4, 7:5

Сорана Кырстя (Румыния) – Элизабетта Коччаретто (Италия) 6:3, 7:6(5)

Лорен Дэвис (США) – Аой Ито (Япония, Q) 6:4, 3:6, 6:4

Тэйлор Таунсенд (США, Q) – Энн Ли (США) 3:6, 6:4, 6:2

Алиша Паркс (США) – Варвара Грачёва (Франция) 3:6, 7:6(0), 6:3

Эшлин Крюгер (США) – Рената Сарасуа (Мексика) 6:3, 6:2

София Кенин (США) – Петра Квитова (Чехия, WC) 6:4, 7:5

Лучия Брондзетти (Италия) – Джессика Боусас Манейро (Испания) 6:4, 6:3

Магда Линетт (Польша) – Анастасия Павлюченкова (-) 7:6(3), 6:2

Линда Фругвиртова (Чехия, Q) – Клэр Лю (США, Q) 7:5, 4:6, 6:3

Хейли Баптист (США, WC) – Ольга Данилович (Сербия) 6:3, 6:7(5), 6:3

Наоми Осака (Япония) – Юлия Стародубцева (Украина, Q) 3:6, 6:4, 6:3

Катержина Синякова (Чехия) – Юань Юэ (Китай) 6:2, 2:6, 7:6(4)

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Лукреция Стефанини (Италия, Q) 3:6, 6:1, 6:3

• Петра Квитова провела свой третий матч после возвращения в Тур и потерпела третье поражение. Напомним, что 35-летняя чешская теннисистка в июле прошлого года родила сына. София Кенин сравняла счет в очном противостоянии с Квитовой, обыграв ее во второй раз (последний их матч состоялся в полуфинале Ролан Гаррос-2020, где сильнее была также Кенин). Во втором круге Кенин сыграет против третьей ракетки мира Коко Гауфф, которой проиграла в этом году на Australian Open (общий счет их противостояния – 2:2).

• Магда Линетт второй раз в сезоне победила Анастасию Павлюченкову и вышла вперед в их очном противостоянии (3-2). Польская теннисистка, которая через месяц сыграет в составе своей национальной сборной в Кубке Билли Джин против Украины, дальше встретится с еще одной “нейтральной” теннисисткой Екатериной Александровой.

• Елена-Габриэла Русе, которая выступит в Майами в паре с украинкой Мартой Костюк, четвертый раз в карьере вышла во второй круг на турнире WTA 1000 в одиночном разряде. Во втором круге румынка сыграет против Магдалены Френх, у которой выиграла два из трех очных поединка (последний раз встречались на теннисном корте в 2022 году).

btu.org.ua