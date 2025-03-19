Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх и компания TKO Group Holdings, которая владеет UFC, подписали соглашение о создании новой организации в боксе.

О создании новой лиги высказался известный украинский супертяж Александр Усик.

«Это просто замечательная идея от Турки Аль-Шейха, он много делает для нашего спорта. Хорошо что есть новые инициативы, я их поддерживаю. Многие говорят, что ничего из этого не получится, но надо попробовать что-то новое», – сказал Усик.

Ранее сообщалось, что Аль-Шейх хочет изменить в боксе то, что было десятилетиями.

sport.ua