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Футбол

АПЛ. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 2:2. Видео голов и обзор матча

Снова потеря очков от Гвардиолы

АПЛ. Кристал Пэлас - Манчестер Сити 2:2. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

    • Ровный поединок выдали в 15-м туре АПЛ "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити". Команда Гвардиолы была вынуждена постоянно отыгрываться, и в итоге, сыграла вничью.

    "Кристал Пэлас" поднимается на 16-е место в турнирной таблице. "Горожане" остаются четвертыми – до лидерской позиции 8 очков.

    Английская Премьер-лига, 15 тур

    "Селхерст Парк" (Лондон)

    Главный арбитр: Роберт Джонс

    "Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити“ 2:2

    Голы: Муньос 4, Лакруа 57 – Холанд 30, Льюис 68

    Удаление: Льюис 84

    www.ua-football.com

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