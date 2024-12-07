АПЛ. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 2:2. Видео голов и обзор матча

Снова потеря очков от Гвардиолы
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Ровный поединок выдали в 15-м туре АПЛ "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити". Команда Гвардиолы была вынуждена постоянно отыгрываться, и в итоге, сыграла вничью.
"Кристал Пэлас" поднимается на 16-е место в турнирной таблице. "Горожане" остаются четвертыми – до лидерской позиции 8 очков.
Английская Премьер-лига, 15 тур
"Селхерст Парк" (Лондон)
Главный арбитр: Роберт Джонс
"Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити“ 2:2
Голы: Муньос 4, Лакруа 57 – Холанд 30, Льюис 68
Удаление: Льюис 84