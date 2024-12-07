АПЛ. Кристал Пэлас – Манчестер Сити 2:2. Видео голов и обзор матча

Снова потеря очков от Гвардиолы

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Ровный поединок выдали в 15-м туре АПЛ "Кристал Пэлас" и "Манчестер Сити". Команда Гвардиолы была вынуждена постоянно отыгрываться, и в итоге, сыграла вничью.

"Кристал Пэлас" поднимается на 16-е место в турнирной таблице. "Горожане" остаются четвертыми – до лидерской позиции 8 очков.

Английская Премьер-лига, 15 тур

"Селхерст Парк" (Лондон)

Главный арбитр: Роберт Джонс

"Кристал Пэлас" – "Манчестер Сити“ 2:2

Голы: Муньос 4, Лакруа 57 – Холанд 30, Льюис 68

Удаление: Льюис 84

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