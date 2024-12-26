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Футбол

Миколенко привез пенальти в ворота Эвертона в матче АПЛ против Манчестер Сити

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Миколенко привез пенальти в ворота Эвертона в матче АПЛ против Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

    • На 51-й минуте матча между "Манчестер Сити" и "Эвертоном" Виталий Миколенко сфолил в штрафной площадке своей команды. Рефери указал на одиннадцатиметровую отметку, однако не показал вторую желтую карточку украинцу, которая могла привести к его удалению.

    Вингер "Манчестер Сити" Савиньо прошел к воротам Джордана Пикфорда, а Виталий Миколенко попал не по мячу, а по ноге бразильца. Однако, украинцу повезло, ведь английский голкипер спас команду от пропущенного гола.

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