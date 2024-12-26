Вероятность участия Дэвиса в следующем матче будет оценена позднее

Центровой Лос-Анджелес Лейкерс Энтони Дэвис получил травму голеностопа в игре с Голден Стэйт (115:113).

Перед матчем Дэвис испытывал проблемы со спиной, а после повреждения голеностопа он досрочно покинул паркет в игре с Уорриорз.

Оптимизм внушает тут факт, что игрок самостоятельно передвигается, а вероятность его участия в следующем матче команды будет оценена позднее.

В текущем регулярном сезоне Дэвис в среднем набирает 25,7 очков за игру, делает 11,4 подбора и 3,4 передачи.

Лейкерс в турнирной таблице Западной Конференции занимают 7-ю позицию. Свой следующий матч с Сакраменто они сыграют в ночь на 29 декабря.

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