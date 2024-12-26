Лука ди Монтедземоло недоволен позицией FIA

Бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземело недоволен работой FIA и считает, что федерация должна дать гонщикам возможность бороться на трассе и уменьшить количество штрафов.

Лука ди Монтедземело: «Формула 1 существует благодаря красивым, острым дуэлям. Как бы в FIA поступили в прошлом в случае дуэли между Жилем Вильневом и Рене Арну? Бросили бы их в тюрьму?

Я считаю, что сейчас преувеличивается значение контактов между машинами и выездов за пределы трассы. Это попытка превратить Формулу 1 в точные часы. Нужно оставить место для эмоций, смелости и мастерства гонщиков, которые не должны смотреть на миллиметры. Это один из моментов, над которым нужно подумать, чтобы изменить ситуацию к лучшему».

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