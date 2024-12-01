Вольфф: Машины нового поколения не подходят Льюису

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф в Катаре говорил о проблемах, возникших у Льюиса Хэмилтона после перехода на машины с граунд-эффектом…

Тото Вольфф: «Машины нового поколения не всегда подходят под стиль пилотирования Хэмилтона. Он любит агрессивно входить в повороты, но, к сожалению, на данный момент машина не может этого дать, особенно в квалификации, когда она находится на грани.

Но в гонке Льюису обычно удается переломить ход событий, как на прошлой неделе, когда он обгонял одну машину за другой и прорывался наверх. Посмотрим, как всё сложится в этой гонке. Надеюсь, мы сможем добиться ещё одного хорошего результата двумя машинами».

Источник