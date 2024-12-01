Шарм-эль-Шейх (М15). Урсу не смог выиграть третий одиночный трофей в сезоне

Вадим Урсу проиграл в решающем матче на турнире ITF в Египте



В финале соревнований украинский теннисист, посеянный под вторым номером, уступил лидеру посева Мареку Генгелу – 6:3, 4:6, 3:6.

Урсу провёл на корт два с половиной часа и за это время выполнил три эйса, допустив семь двойных ошибок, реализовал половину из десяти заработанных брейк-поинтов и проиграл шесть геймов на своей подаче.

Для Вадима Урсу это был четвёртый финал в этом году на турнирах ITF, в котором он боролся за третий титул. Предыдущие два трофея он выиграл также на соревнованиях в Египте в марте.

btu.org.ua