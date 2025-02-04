Кубок Дэвиса. Аргентина и Япония одержали победы в решающих матчах, США одержали разгромную победу на выезде

Стали известны первые победители стартового раунда квалификации Кубка Дэвиса
НОРВЕГИЯ 2-3 АРГЕНТИНА (14)
Осло, Норвегия / Hard – Laykold MF4, Indoor
Николай Будков Кьяер – Томас Мартин Этчеверри 5:7, 6:2, 6:7(5)
Каспер Рууд – Мариано Навоне 6:3, 6:3
Виктор Дурасович/Каспер Рууд – Андреа Молтени/Орасио Себальос 2:6, 5:7
Каспер Рууд – Томас Мартин Этчеверри 6:3, 6:3
Николай Будков Кьяер – Мариано Навоне 6:3, 3:6, 4:6
Дебютант сборной Аргентины Мариано Навоне принес команде победу в решающем матче, отыгравшись со счета 0:3 в третьем сете поединка против первой ракетки мира среди юниоров по итогам прошлого года.
Аргентина теперь за место в финальном турнире сыграет в сентябре против сборной Нидерландов, которая в 2024 году стала вице-чемпионом Кубка-Дэвиса.
ЯПОНИЯ 3-2 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Мики, Япония / Hard – DecoTurf, Indoor
Йосихито Нисиока – Билли Харрис 7:5, 6:1
Кей Нисикори – Джейкоб Фернли 3:6, 3:6
Йосуке Ватануки/Такеру Юзуке – Джо Солсбери/Нил Скупски 6:7(4), 6:7(3)
Йосихито Нисиока – Джейкоб Фернли 6:3, 7:6(0)
Кей Нисикори – Билли Харрис 6:2, 6:3
Сборная Японии впервые за три встречи победила Великобританию и впервые с 2019 года выиграла матч, в котором уступала 1-2 по ходу противостояния.
В сентябре японская команда встретится с победителем матчевого противостояния Германия – Израиль.
КИТАЙСКИЙ ТАЙБЭЙ 0-4 США (5)
Тайбэй, Китайский Тайбэй / Hard – Plexipave, Indoor
Цзэн Чжуньсинь – Маркос Гирон 2:6, 2:6
У Тунг-Линь – Алекс Микельсен 6:7(4), 3:6
Рэй Хо/У Тунг-Линь – Остин Крайичек/Раджив Рам 4:6, 6:7(4)
Цун-Хао Хуань – Маккензи Макдональд 2:6, 3:6
Сборная США не проиграла ни одного сета в своем выездном матче. Впервые в составе американской команды сыграли Маркос Гирон и Алекс Микельсен.
Во втором раунде США будет противостоять победителям встречи Южная Корея – Чехия.