Кубок Дэвиса. Аргентина и Япония одержали победы в решающих матчах, США одержали разгромную победу на выезде

Стали известны первые победители стартового раунда квалификации Кубка Дэвиса



НОРВЕГИЯ 2-3 АРГЕНТИНА (14)

Осло, Норвегия / Hard – Laykold MF4, Indoor

Николай Будков Кьяер – Томас Мартин Этчеверри 5:7, 6:2, 6:7(5)

Каспер Рууд – Мариано Навоне 6:3, 6:3

Виктор Дурасович/Каспер Рууд – Андреа Молтени/Орасио Себальос 2:6, 5:7

Каспер Рууд – Томас Мартин Этчеверри 6:3, 6:3

Николай Будков Кьяер – Мариано Навоне 6:3, 3:6, 4:6

Дебютант сборной Аргентины Мариано Навоне принес команде победу в решающем матче, отыгравшись со счета 0:3 в третьем сете поединка против первой ракетки мира среди юниоров по итогам прошлого года.

Аргентина теперь за место в финальном турнире сыграет в сентябре против сборной Нидерландов, которая в 2024 году стала вице-чемпионом Кубка-Дэвиса.

ЯПОНИЯ 3-2 ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Мики, Япония / Hard – DecoTurf, Indoor

Йосихито Нисиока – Билли Харрис 7:5, 6:1

Кей Нисикори – Джейкоб Фернли 3:6, 3:6

Йосуке Ватануки/Такеру Юзуке – Джо Солсбери/Нил Скупски 6:7(4), 6:7(3)

Йосихито Нисиока – Джейкоб Фернли 6:3, 7:6(0)

Кей Нисикори – Билли Харрис 6:2, 6:3

Сборная Японии впервые за три встречи победила Великобританию и впервые с 2019 года выиграла матч, в котором уступала 1-2 по ходу противостояния.

В сентябре японская команда встретится с победителем матчевого противостояния Германия – Израиль.

КИТАЙСКИЙ ТАЙБЭЙ 0-4 США (5)

Тайбэй, Китайский Тайбэй / Hard – Plexipave, Indoor

Цзэн Чжуньсинь – Маркос Гирон 2:6, 2:6

У Тунг-Линь – Алекс Микельсен 6:7(4), 3:6

Рэй Хо/У Тунг-Линь – Остин Крайичек/Раджив Рам 4:6, 6:7(4)

Цун-Хао Хуань – Маккензи Макдональд 2:6, 3:6

Сборная США не проиграла ни одного сета в своем выездном матче. Впервые в составе американской команды сыграли Маркос Гирон и Алекс Микельсен.

Во втором раунде США будет противостоять победителям встречи Южная Корея – Чехия.



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