Трамп призвал сделать Бобровского членом Зала хоккейной славы

Дональд Трамп и игроки «Флориды». Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп на встрече с игроками и тренерами «Флориды» в Белом доме заявил, что вратарь Сергей Бобровский должен стать членом Зала хоккейной славы.

«Он был потрясающим. Как он хорош! Вы должны быть в Зале хоккейной славы. Вы проделали потрясающую работу. На вас было оказано много давления в седьмом матче финальной серии. Это было безумие, но вы с этим справились. Спасибо, Боб! Сергей не был выбран на драфте НХЛ, но в итоге стал обладателем Кубка Стэнли. Впрочем, отсутствие выбора на драфте позволило вам заключить хорошую и выгодную сделку, не так ли? Сергей — один из лучших голкиперов в истории лиги. Вы, Сергей, должны собой гордиться», — сказал Трамп о Бобровском.

Бобровский и Куликов встретились с Трампом в Белом доме

В финале Кубка Стэнли «Флорида» победила «Эдмонтон» со счетом 4-3 в серии.

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