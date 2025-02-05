“Сила духа и элегантность”: Элина Свитолина стала лицом новой коллекции модного украинского бренда GASANOVA

Известный дизайнер Эльвира Гасанова выбрала самую титулованную украинскую теннисистку лицом коллекции осень-зима 2024/25



Элина Свитолина снялась в фотосессии для бренда GASANOVA, представив их новую капсулу. Модный украинский бренд GASANOVA был основан в Донецке в 2013 году. Мужская линейка Damirli уже несколько лет одевает украинского боксера Александра Усика для важнейших поединков.

Дизайнер Эльвира Гасанова рассказала, что для своей коллекции осень-зима 2024/25 она нашла вдохновение в характере украинских женщин, которые “своей стойкостью и уверенностью меняют мир”.

Именно поэтому лицом этой коллекции стала Элина Свитолина, бывшая третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских Игр в Токио, амбассадор благотворительной платформы United24 и основательница собственного благотворительного фонда.



“Она олицетворяет силу духа и элегантность. В коллекции сочетаются сдержанная эстетика и мощная энергетика: четкие силуэты, взвешенные пропорции, деликатная игра текстур”, – говорит дизайнер.

Коллекция “исследует силу, выдержку и отвагу украинской женщины”, а на создание образов вдохновляют “женская решимость, способность преодолевать вызовы и прокладывать путь в будущее”.

“Эта презентация станет напоминанием о силе женщины, которая не боится брать ответственность за собственную историю”, – добавляет Эльвира Гасанова.



btu.org.ua