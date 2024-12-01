Без украинцев, но с Марко Ройсом. Определились финалисты MLS

Немец может выиграть первый трофей после ухода из “Боруссии” Д

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Сегодня ночью прошли полуфинальные поединки MLS. Они состояли из одного матча.

Сначала "Нью-Йорк Ред Буллс" победил "Орландо Сити", а затем "Лос-Анджелес Гэлэкси" взял верх над "Сиэтл Саундерс". В обеих встречах были зафиксированы счета 1:0 благодаря голам во втором тайме.

Финал пройдет 7 декабря. Старт встречи запланирован на 23:00 по киевскому времени.

Отметим, что за "Лос-Анджелес Гэлэкси" играют легенда "Боруссии" Д Марко Ройс и воспитанник "Барселоны" Рики Пуч.

Команды украинцев вылетели на более ранних стадиях. "Остин" Александра Сватко не вышел в плей-офф, а "Коламбус Крю" Евгения Чеберко и "Интер" Майами Сергея Кривцова параллельно вылетели в 1/8 финала.

Действующим чемпионом MLS является именно "Коламбус Крю", который в прошлом сезоне вместе с Чеберком в финале победил "ФК Лос-Анджелес".

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