Connect with us
Футбол

Без украинцев, но с Марко Ройсом. Определились финалисты MLS

Немец может выиграть первый трофей после ухода из “Боруссии” Д

Без украинцев, но с Марко Ройсом. Определились финалисты MLS

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Сегодня ночью прошли полуфинальные поединки MLS. Они состояли из одного матча.

    Сначала "Нью-Йорк Ред Буллс" победил "Орландо Сити", а затем "Лос-Анджелес Гэлэкси" взял верх над "Сиэтл Саундерс". В обеих встречах были зафиксированы счета 1:0 благодаря голам во втором тайме.

    Финал пройдет 7 декабря. Старт встречи запланирован на 23:00 по киевскому времени.

    Отметим, что за "Лос-Анджелес Гэлэкси" играют легенда "Боруссии" Д Марко Ройс и воспитанник "Барселоны" Рики Пуч.

    Команды украинцев вылетели на более ранних стадиях. "Остин" Александра Сватко не вышел в плей-офф, а "Коламбус Крю" Евгения Чеберко и "Интер" Майами Сергея Кривцова параллельно вылетели в 1/8 финала.

    Действующим чемпионом MLS является именно "Коламбус Крю", который в прошлом сезоне вместе с Чеберком в финале победил "ФК Лос-Анджелес".

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis