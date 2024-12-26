«Религиозный фронт». Ломаченко в очередной раз зашкварился словами о церкви

Getty Images/Global Images Ukraine. Василий Ломаченко

Известный украинский боксер Василий Ломаченко отреагировал на интервью предстоятеля ПЦУ Епифания:

«Яркий пример того, когда на белое говорят черное!

Идеальная реформа, которая не разделила общество? Разделила и продолжает разделять!

Единицы, которые остались праздновать по старому календарю? Нет, нас не единицы, нас миллионы!

«Я всегда заявлял и заявляю, мы хотим, чтобы этот процесс проходил мирно и спокойно без противостояния, потому что мы не имеем права открывать внутри Украины еще один религиозный фронт»? Так вы его и открыли, и не мирно и спокойно, а силой и наглостью, когда избивали стариков и женщин, после чего захватывали наши храмы!

Очень интересно подметил ведущий. «Но иногда служители «московской Церкви» физически препятствуют общинам вернуть себе свое». Служители московской церкви в россии, а у нас служители Украинской Церкви и не «физически препятствуют», а защищают свои храмы, которые построили с людьми! Это все равно, что вы придете к людям в дом и скажете им, что они не так живут у себя дома, и вы силой заберете у них дом!

Высокая свобода вероисповедания? Нет, идут сильнейшие преследования людей, которые не хотят переходить в ПЦУ, искренне верующие христиане видят, что происходит, и понимают где настоящая Апостольская Церковь!

Несколько человек против перехода, а большинство за? Совсем наоборот, большинство людей против перехода в церковь, которая проповедует насилие и ненависть!

Иногда происходят эти неприятные инциденты? Не иногда, а в большинстве случаев, если не во всех! Мир Всем».

Ранее Василий Ломаченко раскритиковал Верховную Раду за запрет УПЦ МП.

sport.ua