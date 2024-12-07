Вечером 7 декабря в Софии (Болгария) проходит интересный вечер бокса.
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В главном бою чемпион мира по версии WBA Regular в супертяжелом весе Махмуд Чарр из Сирии (34–4, 20 KO) выйдет на ринг против претендента Кубрата Пулева из Болгарии (31–3, 14 KO).
В андеркарде проводит поединок украинский боксер Александр Грицив, его соперник – Сергей Вервейко из Польши, уроженец Украины.
Василий Чеботарь из Молдовы, ранее представлявший Украину, встретится с Аюбом Закари из Испании.
Чарр оказался тяжелее Пулева накануне чемпионского боя
Махмуд Чарр – Кубрат Пулев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Официальным транслятором поединка является видеосервис DAZN.
Начало шоу запланировано на 20:00 по киевскому времени.
Главный бой ориентировочно ожидается не ранее 23:00 по Киеву (но возможны изменения).
Постер боя
Файткард шоу в Софии