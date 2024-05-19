Известно, как Джошуа отреагировал на победу Усика над Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Тайсон Фьюри и Александр Усик

Известный промоутер Эдди Хирн рассказал, как бывший чемпион Энтони Джошуа отреагировал на победу Александра Усика (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) за все пояса в супертяжелом весе.

«Джошуа считает, что Усик победил. Он сказал: «Усик выиграл легко». А у меня был очень близкий счет. Опять же, подсчет очков – дело субъективное. Мне показалось, что Фьюри фантастически хорошо отбоксировал в первых шести раундах. Я думал, что он был на пути к остановке боя или решению, но Усик невероятен», – сказал Хирн.

Отметим, что в девятом раунде Фьюри оказался в нокдауне, по итогам поединка Усик победил британца разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

Джошуа дважды дрался с Усиком и оба раза проиграл ему по очкам.

sport.ua