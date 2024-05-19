«Даллас» вийшов у Фінал конференції завдяки помилці Шея Гілджеса-Александра

19 травня «Даллас» переміг «Оклахому» з рахунком 117:116 та вийшов у фінал Західної конференції.

У вирішальній атаці «Далласа», при рахунку 116:115 на користь «Оклахоми», Лука Дончич мало не втратив м'яч. М'яч у результаті потрапив до Пі Джея Вашингтона в кутку майданчика. Триочковий кидок Вашингтона був неточний, проте Шей Гілджес-Александер сфолив на ньому за 2,5 секунди до кінця поєдинку.

Гравець «Маверікс» отримав право на три штрафні кидки, з яких реалізував два перші і спеціально не влучив третій. Джейлен Вільямс виконав кидок зі своєї половини майданчика, але не влучив.

Фото: Mavs Moneyball, Matt Krohn

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